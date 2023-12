Timo Werner auf Weihnachtsmarkt beleidigt: So reagiert er auf "H****sohn"-Spruch

In einem momentan auf X (ehemals Twitter) kursierenden Video kann man die besagte Situation von Anfang bis Ende beobachten.

An die Beleidigung sollte Werner also inzwischen mehr oder weniger gewöhnt sein. Dass er allerdings nicht bereit ist, diese einfach so hinzunehmen, zeigen die letzten Sekunden des Weihnachtsmarkt-Videos.

Nach Beendigung des Fan-Fotos blickt er seelenruhig direkt in die Kamera des grölenden Mannes - mit den Worten: "Sag's mir ins Gesicht." Starke Reaktion!