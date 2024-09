Tor-Flaute bei RB Leipzig! Rose über glücklose Offensive: "Die Jungs wollen"

Leipzig - Trainer Marco Rose (48) will RB Leipzigs jüngste Bundesliga-Auftritte ohne eigene Treffer nicht überbewerten.

Marco Rose (48) hat weiterhin Vertrauen in seine Offensive. © Jan Woitas/dpa

"Wir haben jetzt acht Punkte, haben diese Saison noch nicht verloren und in der Bundesliga zwei Gegentore bekommen. Was machen wir denn, wenn wir vier Punkte hätten?", sagte Rose vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg.

Zuletzt hatte RB drei Pflichtspiele in Folge nicht gewonnen. Neben einem 1:2 zum Champions-League-Auftakt bei Atlético Madrid gab es je ein 0:0 gegen Union Berlin und beim FC St. Pauli.

Nach zwei Siegen zum Start sei dies nach vier Liga-Partien "kein wahnsinnig schlechter Schnitt insgesamt", sagte Rose, dem bewusst sei, dass gerade die Offensive derzeit hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt.

"Die Jungs wollen. Das sieht man bis hierher in jedem Spiel. Ein paar Dinge gehen uns momentan nicht so einfach von der Hand - das Herausspielen von Tor-Chancen und das Erzielen von Toren", sagte der Coach.