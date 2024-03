Verletzt! RB Leipzigs Kapitän Orban reist frühzeitig von Nationalmannschaft ab

Willi Orban (31) hat leichte gesundheitliche Probleme zu beklagen. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Der 31-Jährige, der nach einem Außenbandriss im Knie erst Ende Januar sein Comeback in der Fußball-Bundesliga feierte, hat leichte Adduktoren-Probleme.

Das teilten sein Klub und der ungarische Fußball-Verband am Donnerstag mit.

Die Ungarn treffen an diesem Freitag (20.45 Uhr) in der Puskás Aréna in einem Freundschaftsspiel auf die Türkei.