Von PSG zu RB Leipzig: Mega-Talent Xavi Simons kommt zu den Roten Bullen

Leipzig - Bereits am Wochenende lief die Gerüchteküche rund um eine mögliche Leihe des niederländischen Youngsters Xavi Simons heiß. Nun steht fest, dass RB Leipzig sich den 20-Jährigen schnappt.

Der von PSV zurückgekehrte Xavi Simons (20) wird von PSG an RB Leipzig verliehen. © IMAGO/Pro Shots

Nach einer Top-Saison bei PSV Eindhoven, in der Simons sogar als Torschützenkönig gekürt worden war, holte Paris Saint-Germain den Youngster per Rückkaufoption zurück. Nun soll er sich in der Bundesliga weiterentwickeln.

Als passender Klub für eine Leihe des Mittelfeld-Spezialisten wurde RB Leipzig auserkoren, wie am Mittwochnachmittag offiziell mitgeteilt wurde. Bei den Roten Bullen soll Simons ein Jahr lang Spielpraxis sammeln, danach geht es zurück nach Paris. Er wird bei RB die Rückennummer 20 tragen.

Laut dem Transfer-Experten Fabrizio Romano (30) komme ein permanenter Verkauf für den französischen Serienmeister momentan nicht infrage.

Leipzigs Geschäftsführer Sport zeigt sich begeistert von seinem neuen Spieler. "Wir konnten mit Xavi Simons aus meiner Sicht ein absolutes Ausnahmetalent für uns gewinnen", so Max Eberl (49).

"Er gehört auf seiner Position im offensiven Mittelfeld in seiner Altersklasse zu den besten Spielern im europäischen Fußball und bringt alles mit, um mit seiner individuellen Klasse auch in der Bundesliga für Furore zu sorgen", schwärmt er.