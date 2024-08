Xavi hat Entscheidung getroffen! RB Leipzigs Kampf um Wunschspieler beendet?

Leipzig also – und das, obwohl es Romanos Informationen zufolge kurzfristige Anfragen aus der englischen Premier League gegeben habe.

Laut einem Bericht von Bild habe Leipzigs Superstar am Samstag sowohl Trainer Vincent Kompany (38) als auch Sportvorstand Max Eberl (50) telefonisch über seine Entscheidung informiert.

Zuletzt hatte er bei mit der holländischen Nationalmannschaft die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. © Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Doch die Premier League ist grundsätzlich offenbar nicht vom Tisch für den Holländer. Medienberichten zufolge wolle der Offensivakteur in der kommenden Saison 2025/26 nach England wechseln.

Dann dürfte auch sein Klub Paris Saint-Germain ein größeres Interesse daran haben, Simons zu verkaufen als zuletzt. Dank einer Vertragsklausel hätte sein Ex-Verein PSV Eindhoven bei einem Verkauf mitverdient. Das wollte PSG verhindern, sodass in diesem Sommer ein neues Leihgeschäft angestrebt wurde.

Den Bundesligisten freut es sicher, hatten doch die RB-Verantwortlichen stets verlauten lassen, ihren Flitzer noch ein weiteres Jahr halten zu wollen. Immerhin konnte der 21-Jährige in 43 Pflichtspielen zehn Tore und 15 Vorlagen verbuchen.

Bei den Bullen hätte er auch in dieser Saison vermutlich eine Startelfgarantie sicher. Unklar ist, ob er so kurz nach seiner wahrscheinlichen Rückkehr zur Saisoneröffnung am kommenden Samstag gegen PSG (18 Uhr) schon auf dem Platz stehen wird.