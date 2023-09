Fiese Elfmeterstörung? Freiburg-Kapitän Grifo bleibt cool: "Hab irgendwas Grünes gespürt"

Piräus (Griechenland) - Mit einem 3:2 (2:1)-Sieg gegen Olympiakos Piräus startete der SC Freiburg stark in die Europa-League -Saison. Bereits im vergangenen Jahr traf der Bundesligist in der Vorrunde auf die Griechen, die nach der damaligen 0:3-Niederlage auf Rache sannen - und dafür auf fiese Hilfsmittel zurückgriffen!

"Ich hab ihn noch nicht gesehen, aber er war sehr gut geschossen, Gott sei Dank", schmunzelte Grifo nach dem Spiel. "Das war dann die 2:1-Führung, damit gehst du in die Halbzeit und das gibt dir natürlich Kraft."

Fokussiert genug, um seinem Team die Führung zu bescheren! Denn Grifo ließ sich nicht lumpen und verlud Olympiakos-Keeper Alexandros Paschalakis (34) mit einem satten Schuss ins linke untere Eck - trotz seiner 1,97 Meter kam der Grieche nicht mehr an den stramm geschossenen Ball.

"Ich hab irgendwas Grünes gespürt in meinen Augen, in meinem Gesicht", erklärte der 30-Jährige im Interview nach dem Spiel.

Denn als der SC Freiburg in der letzten Nachspielminute der ersten Hälfte einen Foulelfmeter zugesprochen bekam, versuchten die Fans von Olympiakos mit unfairen Mitteln, SCF-Kapitän Vincenzo Grifo vom Treffen abzuhalten: Sie blendeten ihn mit Laserpointern!

Ausgelassen feierten die Spieler des SC Freiburg den Siegtreffer von Maximilian Philipp (29, r.). © Yorgos Karahalis/dpa

Und diese konnten die Freiburger in einen Sieg ummünzen, auch wenn sie zweimal eine Führung aus der Hand gaben: Der erst zehn Minuten zuvor eingewechselte Maximilian Philipp (29) schoss die Breisgauer in der 86. Minute ein wenig glücklich zum Auftaktsieg in der Europa League.

Das sah auch Grifo so: Die offene Partie hätte seiner Meinung nach auch 2:2 ausgehen können. "Aber letztendlich waren wir dann die Glücklicheren und haben das Spiel gewonnen."

Den Schwung aus dem Auftaktsieg im Hexenkessel von Piräus will die Mannschaft jetzt mitnehmen und am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt, das sein erstes Match in der Conference League ebenfalls gewinnen konnte, ebenso überzeugt auftreten.

Nach zwei Bundesliga-Niederlagen hintereinander soll in einem "schwierigen Spiel" endlich wieder ein Erfolgserlebnis her.