Führung hält nicht lange: Nächster Rückschlag für den 1. FC Köln
Freiburg - Nach dem erlösenden 2:1-Sieg gegen den FSV Mainz 05 hat der 1. FC Köln einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga hinnehmen müssen. Beim SC Freiburg unterlag man mit 1:2 (1:2).
Dabei hatten die Gäste einen Start nach Maß. Nach zehn Minuten gingen die Domstädter durch ein Eigentor von Max Rosenfelder in Führung. Linton Maina flankte in die Mitte in Richtung Ragnar Ache, doch der Verteidiger kam dem bulligen Stürmer zuvor und bugsierte das Leder über die eigene Linie.
Die Freude bei den Geißböcken währte aber nicht allzu lange. Nur 92 Sekunden nach der Führung tauchte Derry Scherhant frei vor Kölns Keeper Marvin Schwäbe auf und überwand den Schlussmann mit einem frechen Lupfer (11.).
Kurz vor der Halbzeitpause folgte dann der zweite Schock für die Elf von Trainer Lukas Kwasniok. Mit etwas Glück drehte Igor Matanovic die Partie komplett zu Gunsten der Hausherren.
Der Angreifer köpfte eine Flanke von Jan-Niklas Beste an den Oberschenkel von Matthias Ginter. Der Abpraller landete erneut beim Stürmer, der sich dann kein zweites Mal bitten ließ.
1. FC Köln: Said El-Mala spielt in Freiburg keinen Faktor
Die besten Gelegenheiten für die Kölner hatten Ragnar Ache und Marius Bülter direkt nach Wiederbeginn. Zunächst setzte Ache einen Kopfball nur Zentimeter am Tor vorbei (46.), dann versuchte es Bülter von links, doch Lukas Kübler wehrte den Versuch mit einem starken Tackling ab.
Glück hatten die Gäste dann in der 66. Minute. Nachdem Alessio Casto-Montes den Ball an den Arm bekommen hatte, zeigte Schiedsrichter Bastian Dankert auf den Elfmeterpunkt.
Den fälligen Strafstoß konnte Schwäbe aber gegen Matanovic parieren.
Rund 20 Minuten vor dem Ende brachte Kwasniok dann endlich Said El Mala, doch der U-Nationalspieler blieb blass und konnte keine Akzente setzen.
Statistik zum Bundesliga-Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem 1. FC Köln
SC Freiburg - 1. FC Köln 2:1 (2:1)
SC Feiburg: Atubolu - Kübler (55. Günter), Ginter, Rosenfelder (63. Ogbus), Treu - M. Eggestein, Osterhage (63. Höfler), Beste, Y. Suzuki, Scherhant (77. Grifo) - Matanovic (77. Höler)
1. FC Köln: Schwäbe - Castro-Montes, Sebulonsen (77. Johannesson), van den Berg (87. Waldschmidt), Lund - Krauß (77. Martel), Kaminski, Thielmann (67. El Mala), Maina (87. Schenten) - Ache, Bülter
Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)
Tore: 0:1 Rosenfelder (10., ET), 1:1 Scherhant (11.), 2:1 Matanovic (44.)
Gelbe Karten: Scherhant - Krauß, Castro-Montes
Besondere Vorkommnisse: Schwäbe hält Handelfmeter von Matanovic (66.)
Titelfoto: Silas Stein/dpa