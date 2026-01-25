Führung hält nicht lange: Nächster Rückschlag für den 1. FC Köln

Freiburg - Nach dem erlösenden 2:1-Sieg gegen den FSV Mainz 05 hat der 1. FC Köln einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga hinnehmen müssen. Beim SC Freiburg unterlag man mit 1:2 (1:2).

Lukas Kwasniok und der 1. FC Köln mussten beim SC Freiburg einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen. © Silas Stein/dpa

Dabei hatten die Gäste einen Start nach Maß. Nach zehn Minuten gingen die Domstädter durch ein Eigentor von Max Rosenfelder in Führung. Linton Maina flankte in die Mitte in Richtung Ragnar Ache, doch der Verteidiger kam dem bulligen Stürmer zuvor und bugsierte das Leder über die eigene Linie.

Die Freude bei den Geißböcken währte aber nicht allzu lange. Nur 92 Sekunden nach der Führung tauchte Derry Scherhant frei vor Kölns Keeper Marvin Schwäbe auf und überwand den Schlussmann mit einem frechen Lupfer (11.).

Kurz vor der Halbzeitpause folgte dann der zweite Schock für die Elf von Trainer Lukas Kwasniok. Mit etwas Glück drehte Igor Matanovic die Partie komplett zu Gunsten der Hausherren.

Der Angreifer köpfte eine Flanke von Jan-Niklas Beste an den Oberschenkel von Matthias Ginter. Der Abpraller landete erneut beim Stürmer, der sich dann kein zweites Mal bitten ließ.