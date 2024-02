Europa-Wahnsinn im Breisgau! Freiburg dreht verloren geglaubtes Spiel

Freiburg - Dank großer Moral und einer furiosen Aufholjagd hat der SC Freiburg das Achtelfinale der Europa League erreicht. Der badische Bundesligist gewann das packende Playoff-Rückspiel gegen den RC Lens am Donnerstag nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 (2:2, 0:2) nach Verlängerung.

Roland Sallai (vorn) rettete die Breisgauer mit seinem Last-Minute-Tor in die Verlängerung. © Harry Langer/dpa

David Pereira da Costa nach einem Patzer von SC-Torhüter Noah Atubolu (28. Minute) und Elye Wahi (45.+2) trafen vor 34.700 Zuschauern zunächst für die Franzosen.

Der starke Roland Sallai per Doppelpack (67./90.+2) sorgte für den Freiburger Ausgleich, Joker Michael Gregoritsch (99.) für die Entscheidung. Im Hinspiel hatten sich beide Teams vor einer Woche torlos getrennt.

Die Stimmung auf den Rängen war gewaltig, auf dem Rasen gab es aber erst spät ein Spektakel. Der Ungar Sallai war der auffälligste Freiburger in einer Partie, die sich in den ersten 25 Minuten überwiegend zwischen, aber nicht in den Strafräumen abspielte.

In der bis dahin besten Phase der Gäste fiel auch deren Führung - begünstigt durch Atubolus Schnitzer. Der SC-Keeper wirkte bei einer hohen Hereingabe unentschlossen, ob er den Ball fangen oder fausten sollte. Er bugsierte ihn daraufhin nur wenige Meter nach vorne - Pereira da Costa drosch ihn flach ins Netz.

Die Freiburger waren um eine schnelle Antwort bemüht und hatten Pech. Ein Freistoß aus dem rechten Halbfeld flipperte durch den Strafraum der Franzosen und landete nur dank einer Reaktion des aufmerksamen RC-Torhüters Brice Samba noch am Pfosten (33.).