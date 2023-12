SC Freiburg erwischt undankbaren Gegner in der Europa League

Nyon - Der SC Freiburg spielt in der Zwischenrunde der Europa League gegen den RC Lens um den Einzug ins Achtelfinale.

SC-Coach Christian Streich (58) sah seine Truppe beim letzten Gruppenspiel in der Europa League bei West Ham chancenlos. © Adam Davy/PA Wire/dpa

Das ergab die Auslosung für den zweitwichtigsten europäischen Klub-Wettbewerb am heutigen Montag am Sitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon.

Die Partien werden am 15. und 22. Februar ausgetragen, der Sport-Club muss zunächst auswärts ran und hat im Rückspiel Heimrecht.

Die von Trainer Christian Streich (58) trainierten Südbadener hatten die Gruppenphase in der Europa League als Zweiter hinter Premier-League-Klub West Ham United abgeschlossen und sich durch den verpassten Gruppensieg den Umweg über die Playoffrunde nicht ersparen können.

Lens ist in der französischen Ligue 1 derzeit Siebter. Die Franzosen waren in der Champions-League-Gruppe B Dritter hinter dem FC Arsenal und PSV Eindhoven geworden.