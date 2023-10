SC Freiburg landet Befreiungsschlag gegen Augsburg

Freiburg - Ganz wichtiger Dreier für den Sportclub! Mit dem ersten Sieg nach zuvor drei Spielen ohne Erfolg hat sich der SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga wieder näher an die Europapokal-Ränge herangeschoben.

Die Freiburger, hier in Person von Kiliann Sildillia (21, l.), konnten gegen den FC Augsburg wieder Selbstvertrauen tanken. © Philipp von Ditfurth/dpa

Die Breisgauer gewannen zum Abschluss des sechsten Spieltages daheim 2:0 (1:0) gegen den FC Augsburg und belegen damit nun Platz acht.

Die Augsburger, die zuletzt ihren ersten Saisonsieg geschafft hatten, stehen nach der dritten Niederlage auf Rang 14.

Vincenzo Grifo (30) erzielte am Sonntag schon in der fünften Minute per Foulelfmeter die Freiburger Führung, die Philipp Lienhart (27) in der 56. Minute ausbaute.