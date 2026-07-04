28 Tore in 21 Stunden! Dynamo-Schützenfeste machen Niklas Hauptmann zum doppelten Sieger
Neustadt/Spree - 28 Tore in 21 Stunden. Dem 14:0 am Freitagabend bei Budissa Bautzen folgte am Samstag ein 14:0 auch beim LSV Neustadt/Spree. Dynamo Dresden hat sich eingeschossen. Zudem gibt es einen Sieger: Team Niklas Hauptmann. Die Jungs, die mit ihm aufliefen, haben den internen Wettstreit gewonnen, sind eine Woche von jeglichen Team-Aufgaben befreit.
Trainer Thomas Stamm hatte zwei feste Mannschaften für die beiden Testspiele gebildet. Team Hauptmann und Co. liefen am Freitag in der ersten Hälfte auf, Team Jonas Sterner in der zweiten. In Neustadt wurde getauscht, Sterner in Halbzeit eins, "Haupe" in Halbzeit zwei.
Am Ende ging es darum, welche Gruppe die meisten Tore geschossen hat. Nach Bautzen führten die Jungs um Sterner mit 8:6.
"Es geht um den Küchen- und Materialdienst mit allem Drum und Dran. Die, die mehr Tore schießen, können feiern, die mit den wenigeren müssen arbeiten", erklärte Keeper Elias Bethke nach dem Bautzen-Spiel den kleinen Wettkampf.
Das hatte zur Folge, dass in den Testspielen richtig Zug drin war, sah auch Trainer Thomas Stamm so.
"Die Jungs haben wie immer in den ersten zwei Spielen, wenn wir solche regionalen Spiele haben, so einen kleinen Wettkampf untereinander. Das hat man auch gespürt, dass da eine gute Energie da ist. Und so muss es sein, dass, wenn es um was geht, die Jungs Gas geben. Das war gut."
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Dynamo Dresden: Nächstes Schützenfest gegen den LSV Neustadt/Spree
Wobei Team Sterner in Neustadt/Spree die "Halbzeitführung" noch aus der Hand gab. Es gelangen im nördlichsten Sachsen nur zwei Tore in den ersten 45 Minuten.
Niklas Remus (20.) und Sterner (25.) selbst trafen zum 2:0-Pausenstand. Team Hauptmann legte in Durchgang zwei richtig los und schenkte den tapferen Gastgebern zwölf Stück ein.
Hauptmann (58./70./78.) schnürte dabei genauso einen Dreierpack wie Christoph Daferner (68./69./88.), Jonas Oehmichen (52./82.) und Jakob Lemmer (66./84.) trafen doppelt. Nicolai Rapp (63.) und Aaron Riedel (87.) schossen die weiteren Treffer.
Und somit siegte Team Hauptmann im internen Küchendienst-Wettstreit klar und deutlich mit 18:10.
Titelfoto: Dennis Hetzschold