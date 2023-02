Abschalten vor Elversberg! Dynamos haben zwei Tage frei

Erst am Dienstag steigen die Dynamos wieder ins Training ein. Was die Spieler in den zwei Tagen machen, ist ihnen überlassen.

Sein Gefühl nach dem Unentschieden sei "nicht ganz so positiv", so der 48-Jährige.

"Wir wollten unbedingt das Tor machen und das Spiel gewinnen, am Ende wollte er aber nicht rein. Das muss man dann auch irgendwann akzeptieren", stellte daher auch Anfang fest. "Wenn du am Ende das Tor nicht machst und es geht 1:1 aus, dann hat der Gegner den Punkt auch verdient und erkämpft."

Jakob Lewald (23, r.) und seine Mitspieler bekamen von Trainer Markus Anfang (48, l.) zwei Tage frei. © Lutz Hentschel

Karneval-Fan Anfang ist in die Heimat nach Köln gefahren. Dort steht heute sicherlich auch der Rosenmontags-Umzug an. "Wenn ich frei habe, fahre ich in der Regel immer nach Köln, weil da meine Familie zu Hause ist", so Dresdens Coach. "Ich fahre genauso nach Köln wie Olaf."



Gemeinsam im Viktoria-Bus sind sie dann aber nicht in die Rheinmetropole gereist, auch wenn es Kölns Coach seinem Gegenüber angeboten hatte: "Du kannst gern mitfahren bei uns."

Anfang wollte dann aber vielleicht doch lieber etwas schneller abschalten. Das sollen auch seine Profis, bevor es am Sonntag zum souveränen Tabellenführer nach Elversberg geht.

Physisch seien die zwei Tage kein Problem. Man sei "gut aufgestellt", so Anfang. Für die Psyche ist so eine kleine Auszeit vielleicht gar nicht so schlecht.