Alles auf Weiß! Dynamo stellt neues Auswärtstrikot vor

Dresden - Es wurde spekuliert und gemunkelt, in welchen Trikots die Dynamos auf fremden Plätzen antreten werden. Nun ist das Geheimnis gelüftet worden.

Alles in Kürze

Neue Arbeitskleidung für die SGD-Profis! Jo-Anne Klinger (24), Tony Menzel (20), Niklas Hauptmann (29) und David Kubatta (21) präsentieren das Auswärtstrikot für die Saison 2025/26. © SG Dynamo Dresden

Etwas mehr als drei Wochen vor dem Pflichtspielauftakt hat der Zweitliga-Aufsteiger sein neues Auswärtsdress für die bevorstehende Saison präsentiert.

Die neue Arbeitskleidung der Dresdner - bestehend aus Nicki, Hose und Stutzen - kommt vornehmlich in Altweiß mit weinroten Akzenten und einem auffälligen Muster daher, das als Hommage an die historischen Bauten der sächsischen Landeshauptstadt dient.

So ziert Sandstein aus dem Elbsandsteingebirge das neue Jersey und soll, wie aus der offiziellen Vereinsmitteilung der SGD zu entnehmen ist, "sinnbildlich für die architektonische Tradition und die Kunst der Bildhauerei im Dynamoland" stehen.

Diese findet sich auf den Straßen der geschichtsträchtigen Stadt wieder - egal ob am Coselpalais, an der Augustusbrücke, auf dem Altmarkt oder aber auch in der Frauenkirche.

Umgesetzt wurde die Idee der in Stoff eingearbeitete Steinoptik in Zusammenarbeit mit den Sächsischen Sandsteinwerken Pirna.