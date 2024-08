Ausgerechnet seine Ex-Kicker! Dynamo-Duo zeigt's Fortuna-Coach Thioune

Dresden - "Wir haben an diesem Pokalabend nur teilgenommen", ärgerte sich Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune nach dem 0:2 in Dresden über den schwachen Auftritt seiner Mannen.

Die Offensiv-Matchwinner: Robin Meißner (l.) und Christoph Daferner. © Lutz Hentschel

Ausgerechnet zwei seiner Ex-Jungs haben ihm den Spaß verdorben: Die beiden Dynamo-Torschützen Christoph Daferner und Robin Meißner. Daferner spielte in der Vorsaison in der Rückrunde für die Fortuna, Meißner in seinen ganz jungen Jahren unter Thioune beim Hamburger SV. Er kennt die beiden also bestens.

"Zeigt, dass ich vielleicht ein Auge habe für Stürmer, die ein bisschen was können. Auch wenn es im Nachgang nicht unbedingt zuträglich war für mich, sondern eher für meinen Kollegen", sagte Düsseldorfs Trainer mit einer großen Portion Galgenhumor.

Nach der Partie hat sich das Trio auch kurz getroffen und sich ausgetauscht.

"Sie kamen beide zu mir, mit einem glücklicheren Gesicht als ich es dann hatte. Ich habe ihnen zum Sieg gratuliert. Man hat immer Berührungspunkte, dementsprechend sieht man sich im Fußball wieder. Ich hoffe, dass beide Jungs da weitermachen, wo sie jetzt aufgehört haben. Ich möchte sie nicht mehr gegen mich spielen sehen", sagte Thioune mit einem milden Lächeln.