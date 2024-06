Bekommt "OBM" bei Dynamo eine tragende Rolle?

Dresden - Bei der EM-Übertragung kommt man mitunter nur schwer daran vorbei, immer wieder wird in den Diskussionsrunden vor und nach den Spielen über Hierarchien oder Rollenverteilung in Kadern gesprochen.

"Das muss nichts mit der Altersstruktur zu tun haben. Auch junge Spieler können führen. Wir tun gut daran, unterschiedliche Führungsspieler zu suchen. Wir haben aber schon einige an Bord."

Doch nicht nur Neuzugang Sapina und Routinier Kutschke sollen diese Leader-Rolle übernehmen. Auch Jungprofis haben unter Neu-Coach Thomas Stamm (41) die Erlaubnis, sich in den Vordergrund zu drängen.

"Meine Analyse der letzten Saison ergab, dass wir im Stammspieler-Segment viele Spieler gehabt haben, in diese Leader-Rolle konnten aber außer Stefan Kutschke nur wenige reinschlüpfen", erklärt Dynamo Dresdens Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (48).

So gut wie jeder der jeweiligen Experten vertritt da eine andere Meinung. Klar ist aber bei allen: Du brauchst Spieler, die vorangehen können. Bestenfalls mehr als nur einen oder zwei.

Gelingt Oliver Batista Meier (23, r.) bei Dynamo der Neuanfang in tragender Rolle? © Holm Helis

Auch Oliver Batista Meier (23) kann in den Augen des Trainers so einer sein:

"Wenn er fit ist, dann kann er eine Mannschaft besser machen. Das hat er in Verl gezeigt, aber auch in der Jugend beim FC Bayern, wo ich auch schon Berührungspunkte mit ihm hatte und ich ihn auch verfolgt habe."



Von "OBM" erwartet der 41-Jährige das gleiche wie von allen anderen Spielern: "Er soll sich reinhauen und seine Qualitäten, die er unbestritten hat - vor allem mit Ball - auf den Platz bringen. Er soll sich in die Gruppe integrieren wie jeder andere auch."

Und vielleicht kann der 23-Jährige dann sogar in seinem dritten Anlauf bei der SGD in eine ganz neue Rolle schlüpfen. "Natürlich gibt es Spieler wie Stefan Kutschke, die von ihrer Persönlichkeit her Führungsqualitäten besitzen", erklärt Stamm. "Aber es gibt auch Spieler, die mit Leistung vorangehen können und dadurch Leader sind. Da ist jeder herzlich willkommen, Oli natürlich auch."

Sein Start verlief aber alles andere als gut. Denn Batista Meier ist mit Trainingsrückstand aus dem Urlaub gekommen. Bisher hieß es daher nur Runden laufen.