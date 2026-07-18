"Gespürt, was das hier bedeutet": Deshalb ist Bobzien wieder bei Dynamo

Windischgarsten (Österreich) - Als am Montag das Gerücht auftauchte, dass die Bundesligisten Paderborn und Schalke hinter Ben Bobzien her sind, waren die meisten Dynamo-Fans aller Illusionen beraubt. Das klappt nicht mehr mit Dresden. "Man darf nicht alles glauben", lacht der 23-Jährige. Er ist wieder da.

Ben Bobzien (23) sprach am Freitag während der Medienzeit im Trainingslager über seinen festen Wechsel zur SGD. © Picture Point / Gabor Krieg

Für ihn stand relativ früh fest, dass er nur zu Dynamo will. Oder besser gesagt: Dass er nach seinem halben Jahr fest an die Elbe möchte.

Schon am letzten Spieltag der Vorsaison äußerte er, dass er sich das vorstellen könne. Und der Gedanke blieb in der Sommerpause.

Aber eigentlich ging es noch viel früher los: "Ich habe schon nach dem ersten Heimspiel in der Rückrunde gegen Fürth gespürt, was das hier bedeutet. Das war großartig, hat mich mitgenommen. Diese Eindrücke sind geblieben. Es hat hier einfach großen Spaß gemacht", so Bobzien.

Und da prallen dann auch Bundesligisten mit den Anfragen an ihn und seinen Berater ab. Er wollte einfach nur zu Dynamo. Seine Freundin hatte auch nichts dagegen. "Sie hat gesehen, wie glücklich ich das halbe Jahr in Dresden war. Sie will natürlich, dass es so bleibt", lacht der Offensivdribbler.

Zwar hat es noch gedauert, bis sich beide Vereine einig waren. Aber pünktlich zur Abfahrt ins Camp nach Windischgarsten am Donnerstag saß er im Bus. Da waren alle Formalitäten erledigt.

"Jetzt bin ich wieder hier. Ich bin sehr glücklich, dass es geklappt hat, freue mich auf die Mannschaft und die Neuzugänge."