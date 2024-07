Boss Brendel bestätigt: Dynamo will noch zwei, drei Neue holen!

25 Spieler stehen derzeit im Dynamo-Kader, zwei oder drei könnten bis zum 1. September noch hinzukommen, dann erst schließt das Transferfenster.

Von Thomas Nahrendorf, Jens Maßlich

Dresden - Dynamo-Trainer Thomas Stamm (41) grinste am Samstag nach dem Spiel in Auerbach in sich hinein, als er gefragte wurde, ob die Startformation vom Regensburg-Spiel auch in Köln beginnen wird - mit Ausnahme von Niklas Hauptmann, der fehlte.

Ein gut gelaunter Sport-Geschäftsführer! Thomas Brendel (41) lehnt am Trainingszentrum lässig am Zaun. Weiß er schon, wen er noch zu Dynamo holen will? © Lutz Hentschel "Alles spekulativ", antwortete er. Vielleicht auch, weil in dieser Woche noch ein Neuzugang kommt? Dass Dynamo in Sachen personeller Verstärkungen noch nicht fertig ist, das deutete zumindest Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel tags darauf bei der Saisoneröffnung im Rudolf-Harbig-Stadion an. 25 Spieler stehen derzeit im Kader, zwei oder drei könnten bis zum 1. September noch hinzukommen, dann erst schließt das Transferfenster. "Die Qualität ist da", sagte Brendel bei einer Gesprächsrunde während der Eröffnung. "Aber wir brauchen in jedem Fall noch zwei bis drei Neuzugänge, um eine gewisse Stabilität und Qualität reinzubringen." Dynamo Dresden Daferner trifft! Dynamo bei der Generalprobe ordentlich, aber noch nicht sehr gut Das lässt durchaus aufhorchen, vor allem auch, weil der Kader eigentlich kleingehalten werden sollte. "Wir müssen in der Offensive noch anrucken, um mehr Speed und Flexibilität zu bekommen." Das klingt danach, als würde Dynamo noch im Angriffszentrum suchen und wohl auch auf der rechten Außenbahn.

Schlägt Dynamo Dresden noch einmal auf dem Transfermarkt zu?