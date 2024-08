Daniel Wansi gestorben: Ex-Dynamo-Kicker tot in seiner Wohnung gefunden

Jaunde (Kamerun) - Große Trauer um einen ehemaligen Dynamo -Profi! Er kickte vor exakt 20 Jahren für die SGD in der 2. Bundesliga . Nun ist Daniel Wansi völlig überraschend verstorben.

Daniel Wansi wurde nur 42 Jahre alt. © imago/Dehli-News

Nach übereinstimmenden Medienberichten sei der frühere Profi am heutigen Donnerstag tot in seiner Wohnung in der kamerunischen Hauptstadt Jaunde aufgefunden worden - und das im Alter von nur 42 Jahren.

Nähere Details zu den genauen Todesumständen sind bislang noch nicht bekannt.

Völlig unklar ist bisher auch, ob der Kult-Kicker an den Folgen einer möglichen Krankheit verstorben ist.

Der Fußballverband von Kamerun bestätigte den tragischen Tod des 42-Jährigen: "Daniel Wansi, alias Marimar, gibt es nicht mehr. Wir haben diesen Donnerstag vom Tod des ehemaligen Stürmers von Cintra de Yaoundé erfahren", so die offizielle Mitteilung.

Er habe mit seinem lässigen Stil dem kamerunischen Fußball seinen Stempel aufgedrückt, hieß es weiter.