Derby-Pleite der nötige Warnschuss? Daran hakt es bei Dynamo noch!

Fast 70 Prozent Ballbesitz, 18:5 Torschüsse am Ende, 14:3 Ecken, in den statistischen Werten lag Dynamo vorn. Herausgesprungen sind 0 Tore. Die Schüsse von Daferner (26, 1. Minute), Vinko Sapina (29, 54.) und Oliver Batista Meier (23, 72./90.) lagen gut, mehr war es aber nicht.

"Aue hatte aber auch eine hohe Effizienz. In Summe geht es darum, das besser zu verteidigen, das waren keine Überzahlsituationen. Wir werden das wieder ansprechen", verspricht er. Fehler wie vorm 0:1 durch Jakob Lemmer (24) passieren immer wieder, können danach noch geklärt werden. Das 0:2 darf aber so nicht fallen.

Auch SGD-Leistungsträger Niklas Hauptmann (28, vorn) kam in Aue nicht an seine Normalform heran. © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Ja, war nicht so gut. Bei so einer Flut an Ecken muss herausspringen", so Niklas Hauptmann (28). Zumal Dynamo große, wuchtige Spieler in seinen Reihen hat. Das Problem ist nicht neu, das gab es schon im Vorjahr.

"Wir müssen mit Ball besser sein, deutlich sauberer agieren. Wir hatten nicht die Chancen, die wir uns vorgestellt haben", sieht Stamm den Ansatzpunkt im Spiel nach vorn. Zu viele Abspielfehler erschwerten dies.

Verstärkungen erwünscht

Das Spiel machte allen Verantwortlichen klar, in dieser Woche muss auf dem Transfermarkt noch etwas passieren. Gerade über die Flügel, wenn Heise hinten gebunden ist, passiert zu wenig. Christoph Daferner und Robin Meißner (24) hingen in der Luft, bekamen nichts Verwertbares.

Dass Dresden in Magdeburg bei den möglichen Kandidaten Alexander Nollenberger (27) und Jason Ceka (24) fündig wird, scheint fraglich.

"Das sind Spieler, die bei uns im Kader sind und die wir als gute und wichtige Spieler erachten", sagte FCM-Trainer Christian Titz (53) unmissverständlich. Bis zum 2. September ist noch Zeit, der Kader qualitativ zu stärken.