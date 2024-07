Kampf um Dynamos Startelf: Was hat Stamm mit Lemmer vor?

Dresden - Nur noch etwas mehr als zwei Wochen und zwei Testspiele bleiben für Thomas Stamm (41), um sein bevorzugtes Personal für den Start in der 3. Liga zu finden. Der Kampf um die ersten elf Plätze ist bei Dynamo Dresden in vollem Gange. Für manch einen sogar mit ungewohnten Aufgaben.

Coach Thomas Stamm (41, l.) hat ein paar zusätzliche Aufgaben für Jakob Lemmer (24). © Eric Münch

"Klar geht es jetzt immer mehr in Richtung erstes Saisonspiel, so langsam formt sich eine Mannschaft. Da kann aber jeder von Anfang an spielen, keiner ist raus", erklärt Jakob Lemmer (24).



Beim 2:1-Testspiel-Erfolg gegen Viktoria Berlin musste er eine nicht ganz so gewohnte Position begleiten. Zwar war der 24-Jährige auch schon in der vergangenen Spielzeit auf der rechten Außenbahn unterwegs, aber mit viel weniger Defensiv-Aufgaben.

Denn im neuen 3-5-2-System von Stamm hätte Lemmer keinen Rechtsverteidiger mehr hinter sich.

"Klar hat man da die ganze Bahn, muss viel nach vorne und hinten laufen und mehr verteidigen. Ich bin es aber gewohnt, die Linie im Rücken zu haben, und kann die Position ganz gut spielen", findet Lemmer.

Konkurrent Jan-Hendrik Marx (29) musste für seine Probe auf die linke Seite ausweichen, hat das auch gar nicht so schlecht gemacht. Lemmer machte dagegen das entscheidende Tor zum Sieg. Trotzdem sagt er selbstkritisch: "Es gibt viele Dinge, wo ich mich weiterentwickeln kann. Zum Beispiel, wie ich verteidigen kann."