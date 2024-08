Sein Team brauchte einen Weckruf: Dynamo-Coach Stamm bittet um Verzeihung!

Zu Beginn ließen sich die Gastgeber von der eigenen Mega-Kulisse beeindrucken. © Lutz Hentschel

Gänsehaut vorm Spiel, Gänsehaut während der Partie. Die Hühnerpelle wollte nicht weichen. Was für eine Atmosphäre, was für ein Spiel. Einfach nur Wahnsinn, was Fans im Stadion und die Jungs auf dem Rasen abrissen. Das vibrierte, das machte Spaß.



Dynamo beeindruckte die Kulisse zunächst mehr, hatte Flatterfüße, was die ersten beiden Tore durch Phil Halbauer (8.) und Tolcay Cigerci (12.) zeigten. Klar war das vorm 0:2 ein Fehler von Tim Schreiber, der dem Cottbuser den Ball in den Fuß spielte. Aber den musst du aus 50 Metern erstmal so machen. Chapeau!



"Wir müssen uns für die ersten 20 Minuten entschuldigen", sagte Dynamo-Trainer Thomas Stamm nach der Partie: "Da waren wir nicht da, hatten nicht die nötige Energie, waren nervös." Seinen Keeper nahm er für seinen Patzer in den Schutz. "Das 0:2 kann immer passieren."

Aber dann nennt man das wohl Willen und Leidenschaft, wie sich Dynamo unter dem Krawall der eigenen Fans wieder heranrobbte.

Gut, Energie half mit. Maximilian Pronichev riss Claudio Kammerknecht nach einer Ecke im Sechzehner um, Stefan Kutschke (27.) verkürzte vom Punkt.