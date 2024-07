Dynamo Dresden im großen Check! Sieht so die Stamm-Elf aus?

Wird die klare Nummer 1 im Dynamo-Tor werden: Neuzugang Tim Schreiber (22). © Picture Point / Gabor Krieg

Am Samstag in Auerbach soll die Elf auflaufen, die dann höchstwahrscheinlich auch eine Woche später bei Viktoria Köln auf dem Feld stehen soll - sofern sich denn alle empfehlen.

"Wir werden gegen Regensburg mit den Jungs reingehen, wo wir glauben, das sind die. Nicht nur für 60 Minuten. Trotzdem kann sich einer in 20 Minuten so aufdrängen, dass er die Woche drauf im Kader ist. Die Jungs wissen das, die Tür ist immer offen", so Stamm.

TAG24 macht den Startelf-Check:

Torhüter

Auf der Eins ist alles klar. Tim Schreiber (22) ist Dynamos neuer Stammtorwart und wird das auch eine Weile bleiben. Doch allzu viele Patzer sollte er sich in der Hinrunde nicht erlauben, denn Daniel Mesenhöler (29) stünde parat.

Innenverteidigung

Mit einer Dreierkette geht die SGD in die neue Saison. Zuletzt hatten hier Claudio Kammerknecht (25, rechts) und Lukas Boeder (27, links) die Nase vorn. In der Zentrale zudem der defensive Mittelfeldmann Aljaz Casar (23), der dann im Spielaufbau nach vorne rückt. Nicht ausgeschlossen, dass Lars Bünning (26) einen der drei ersetzt. Er konnte aber nicht die komplette Vorbereitung absolvieren.

Dennis Duah (20), David Kubatta (20) und Paul Lehmann (20) müssen sich gedulden.