Dynamo bringt Schwung in Dresdens Kitas: Erste Bewegungseinrichtung eröffnet

Dresden - Dynamo macht den Nachwuchs fit! In der Hopfgartenstraße 9 hat die SGD am Freitag der ersten Dresdner Kita eine Plakette als Kooperationspartner der "Dynamo Dresden Bewegungsschule" überreicht. Die soll Kindern künftig Bewegungspädagogik so niederschwellig wie möglich anbieten.

Die Kinder hatten beim Dynamo-Termin in ihrer Kita sichtlich Spaß. © Thomas Türpe

"Die Angebote sollen dort stattfinden, wo Kinder den Großteil ihres Tages verbringen: in den Kindertageseinrichtungen. Ziel ist es, so vielen Kindern wie möglich Bewegung als eine lebenslang bereichernde Perspektive zu eröffnen", so Dynamo-Geschäftsführer David Fischer (40).

Doch nicht nur die Schwarz-Gelben sind von dem neuen Angebot überzeugt, auch bei der Stadt freut man sich über die neue Kooperation.

"Dieses Projekt hat sich zu einem Gewinn für viele Kitas und Horte entwickelt. Immer mehr Einrichtungen schließen sich der Bewegungsschule an und bringen somit mehr Schwung in den Kita-Alltag", so Sabine Bibas (59), Betriebsleiterin des Eigenbetriebs Kindertageseinrichtungen.

In der Tat arbeiten schon jetzt 41 Kindertagesstätten und pädagogische Einrichtungen mit der SGD zusammen. "Im Vergleich zu anderen Anbietern ist das Angebot für die Kinder kostenfrei und steht damit allen offen. Dynamo Dresden möchte unter anderem auch damit seiner gesellschaftlichen Rolle im Dynamoland gerecht werden", betont der Verein.