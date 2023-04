Dynamo-Cheftrainer für einen Tag: "Eine komplett ungewohnte Situation" für Florian Junge

Seine Bilanz als "Chef" an der Seitenlinie ist makellos - allerdings war die Partie am Samstag auch das erste Mal überhaupt, dass Junge selbst die Verantwortung trug. "Das Schwierigste ist, alles unter einen Hut zu bekommen. Das, was man vorher mit Markus abgesprochen hat und die eigenen Gedanken, sodass man gute Entscheidungen trifft", erklärt der 36-Jährige.

Deswegen war auch im Vorfeld der Partie, die Anfang aufgrund einer Gelbsperre nur von der Tribüne aus verfolgen durfte, alles ganz schnell besprochen. "Im Prinzip in 30 Minuten das Spiel so gut wie möglich im Vorfeld auf alle Eventualitäten abgesprochen", erklärt Junge.

Markus Anfang (48, r.) musste isoliert und von der Pressetribüne aus zuschauen. © Lutz Hentschel

Kontakt zu Anfang gab es während des Spiels und auch direkt danach natürlich nicht. "Wir haben nach dem Schlusspfiff gewunken, das war der einzige Kontakt", scherzt Junge. "Das war für mich eine komplett ungewohnte Situation. Wir haben sie aber als Mannschaft und Trainerteam gut gemeistert."

Dennoch ist er froh, dass er am Samstag in Freiburg wieder ins zweite Glied rücken darf: "Im Fußball ist immer schwer zu planen, aber in der jetzigen Konstellation bin ich vollkommen zufrieden. Es macht mir Spaß mit Markus und den Jungs hier in Dresden zu arbeiten. Von daher mache ich mir keine Gedanken über sowas, ich bin einfach froh, dass es gerade so läuft."

Die richtigen Worte findet er aber allemal. Nach Dynamos 17. Saisonsieg war Junge "sehr zufrieden", denn "die Mannschaft hat das in einem schweren Spiel gut gemeistert" - wie auch er.