Dynamo-Coach Anfang: "Wir sind ordentlich vorbereitet"

Letztere gab es mal wieder zuhauf, nach drei erwärmenden Toren bei eisigen drei Grad Celsius konnte aber keiner der rund 350 Fans in Dynamos Trainingsakademie meckern - erst recht nicht mit Stefan Kutschke (35).

"Wir müssen immer gucken, dass wir uns in jedem Spiel verbessern", scheint Coach Markus Anfang (49) der Konkurrenz nach starken Spielen gegen den 1. FC Magdeburg (2:2), den 1. FC Kaiserslautern (3:0) und den tschechischen Erstligisten gestern fast schon zu drohen:

Tom Zimmerschied (25, l.) glänzte mit einem Tor und einer Vorlage. © Lutz Hentschel

Im zweiten Durchgang machte Zimmerschied (67.) nach tollem Pass von Niklas Hauptmann (27) den Deckel drauf.

"Das nehmen wir mit. Wir wissen aber, dass wir für das, was letztes Jahr und in der Vorbereitung war, nichts mehr bekommen. Du kannst nur ein gutes Gefühl mitnehmen für Sandhausen", so Anfang.

"Grundsätzlich haben wir durch diese kurze Pause nicht allzu viel verloren. Die Abläufe im Trainingslager haben gut funktioniert. Wir sind ordentlich vorbereitet, aber das sagen die Anderen auch."

Zugelassen haben seine Mannen nichts. Keeper Kevin Broll musste nicht einmal eingreifen. Letztlich sind Testspiele aber nur selten wirklich aussagekräftig. Auch Pardubice war nicht der schwere Brocken.