31.07.2024 05:48 Wie sieht die neue Stamm-Elf aus? Dynamo-Coach muss sich entscheiden!

Dynamo-Trainer Thomas Stamm wird in dieser Woche seine letzten Entscheidungen fällen, wer dann am Sonntag zum Start in Köln von Beginn an auflaufen wird.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Neben dem "Wie" interessiert die Fans von Dynamo natürlich: Wer spielt am Sonntag zum Auftakt in Köln? War es die Startformation vom Regensburg-Test in Auerbach - mit Ausnahme von Niklas Hauptmann? Im Training in dieser Woche wird Trainer Thomas Stamm (41) seine letzten Entscheidungen fällen, wer dann am Sonntag zum Start in Köln von Beginn an auflaufen wird. © Lutz Hentschel Hat sich ein Reservist in dem Spiel so aufgedrängt, dass er noch den Sprung in die erste Elf schafft? Fragen, die Trainer Thomas Stamm offenließ - logisch.

Als der 41-Jährige die Frage hörte, ob das die Startelf von Köln war, überlegte er ein Stück, schaute nach unten, grinste und antwortete dann: "Das ist spekulativ. Die Jungs, die auf dem Platz waren, haben es gut gemacht. Ich muss aber auch sagen, paar Jungs, die reingekommen sind, haben es auch sehr, sehr gut gemacht. Sie haben das Spiel noch einmal belebt." Er wollte sich also nicht festlegen, auch um den Druck auf jene hochzuhalten, die zumindest jetzt die Nase vorn haben. Dynamo Dresden Boss Brendel bestätigt: Dynamo will noch zwei, drei Neue holen! "Genau so muss es sein. Wir müssen Schwierigkeiten haben, das zu entscheiden. Das für jenes Spiel war schon schwierig. Wir werden es nächste Woche sehen", lächelte er. Welche Elf schickt Dynamo-Coach Stamm ins Rennen? Muss sich für elf Akteure entscheiden: Dynamo-Coach Thomas Stamm. © Lutz Hentschel Die Trainingswoche wird Stamm sicherlich noch einmal in seine Bewertung mit einfließen lassen. "Wir werden nicht rausnehmen, runterfahren und schauen, dass jeder sauber durchkommt. Wir werden intensiv trainieren bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Das brauchen wir, auch um die letzten 20, 25 Minuten auch noch intensiv gestalten zu können", erklärte er: "Es kann immer Veränderungen geben." Das dürfte aber nicht viele Stellen betreffen. Wenn, dann überhaupt im Sturmzentrum. Dort begannen gegen Regensburg Christoph Daferner und Robin Meißner. Dynamo Dresden Schritt nach vorn? Das sagt Dynamo-Coach Stamm zum Jahn-Test! Daferner traf sehenswert, Meißner hing (zu) lange in der Luft. Als Stefan Kutschke ins Spiel kam, wurde es noch einmal lebhaft. Gut möglich, dass er zum Start den Vorzug vor Meißner erhält. Es wäre zumindest keine Überraschung.

Titelfoto: Fotomontage: Lutz Hentschel