Dynamo deshalb so schwach? "Vielleicht fehlt am Ende die Power in den Beinen"

Dresden - "Jetzt sieht man, dass Markus Anfang keine Schuld hatte." So oder ähnlich schrieben es etliche Dynamo -Fans nach dem 0:1-Desaster gegen Verl in den sozialen Netzwerken. Falsch! Jetzt sieht man genau, wo die Probleme liegen, wie viel sehr falsch lief.

Symbolbild: Ein enttäuschter Jakob Lemmer mit den Händen vor dem Gesicht. Für Dynamo läuft im Jahr 2024 nichts zusammen, für den Angreifer ebenso wenig. © imago/osnapix

Fehlende Mentalität, Kondition und Spritzigkeit lassen sich nicht in zwei Partien unter Heiko Scholz (58) beheben.

Die letzten 20 Minuten von Regensburg und die 90 gegen den SCV zeigten dies deutlich auf. Den Dynamos fehlt die Wettkampfhärte, das Tempo, die Kraft, auch hinten raus mal Spiele zu entscheiden bzw. zu halten.

Eins der Beispiele unter vielen ist Jakob Lemmer (26). Als er vor 16 Monaten aus Offenbach nach Dresden kam, lief er spielerisch an seinen Gegenspielern vorbei, war frisch, sorgte für Wirbel.

Und jetzt? In Regensburg wurde Lemmer Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt und schaffte es nicht, am schon in seiner Chemnitzer Zeit (2016 - 2017) nicht für sein Tempo bekannten Alexander Bittroff (35) vorbeizukommen - und der spielte von Beginn an.

In Verl passierte ihm das erneut. Er soll gar nicht als schwarzes Schaf dastehen, um Himmels willen nicht als alleiniger Grund für die Misere. Aber an ihm - und vielleicht genauso sehr an Dennis Borkowski (22) - ist es mit am deutlichsten sichtbar. Wie so viele Profis stagnierte er unter Anfang.