Dynamo-Aufstiegsfeier geht auf Malle weiter! Mischt auch Partylöwe Stamm wieder mit?

Thomas Stamm (42, r.) gab am Terrassenufer Vollgas. Reist er mit der Mannschaft auch zur nächsten Feier nach Mallorca? © Lutz Hentschel

Der Aufstiegstrainer ohne Einladung für Malle? Das geht ja nun wirklich nicht. Das reicht für eine Nachfrage bei Lars Bünning (27), der bei der Balearen-Tour mit dabei ist.

"Er hat aber auch noch nicht gefragt, ob er mitkann. Ist ja beiderseitig", kommt der Innenverteidiger aus dem Grinsen nicht mehr heraus. Dürfte er denn mit?

"Ja, du, wenn er Lust hat, kann er gern mitkommen - wenn er ausgibt. Er wird ja eine schöne Prämie bekommen haben, da kann er gern ausgeben", schiebt er eine nicht ganz selbstlose Einladung hinterher. Herrlich!

Der Trainer hört sich darauf die Worte von 'Latzo' an. "Ich entscheide das kurzfristig, es war ja auch ironisch gemeint", schmunzelt Stamm.

"Stand jetzt fliege ich nicht mit. Es werden einige vom Staff mit dabei sein. Es gibt noch einige Termine Anfang der Woche. Es haben sich alle so schön über den Transfer von Christoph Daferner gefreut, dann ist es gut, wenn wir noch ein paar Tage arbeiten, um das eine oder andere vielleicht in den nächsten Tagen verkünden zu können", so Stamm, der hinterher schiebt: "Aber danke an Lars!"