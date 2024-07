Warum Dynamo selbst Einwürfe nicht dem Zufall überlassen will

Dresden - "Vincenzo Grifo in Freiburg ist ein gutes Beispiel. Ohne seine Standards würde er vielleicht das ein oder andere Spiel nicht machen", erklärt Dynamo Dresdens Coach Thomas Stamm (41). Der Ex-Freiburg-Coach muss es wissen. Deswegen fordert er auch: "Wenn du so eine Qualität hast, dann muss das eine Stärke sein!"

Immer wieder werden im Training Eckbälle und Freistöße trainiert. © Eric Münch

Nur haben seine Jungs in den bisherigen Vorbereitungsspielen noch nicht so viel vom ruhenden Ball aus hinbekommen. Einzig beim 2:1-Sieg in Freital am Sonntag klingelte es gleich zweimal nach einem Standard.



Oliver Batista Meier (23) zirkelte erst den Ball aus knapp 18 Metern perfekt in den Winkel und später von einer Ecke direkt auf den Kopf von David Kubatta (20).

"Wenn wir Schützen haben wie Oli, dann kann das in einem Spiel, was nicht so läuft, auch mal den Dosenöffner bieten. Das ist eine Stärke, die er hat, nicht erst seit gestern. Das wissen wir. Da muss man im Gesamtpaket schauen, für welche Jungs man sich entscheidet", gibt Stamm zu und ergänzt:

"Das war ein gutes Beispiel, dass du auch mal in einem Spiel, wo du nicht so viele Chancen kreierst, dann doch welche hast. Wir trainieren das auch, letztes Jahr hat die Mannschaft nicht so geglänzt über Standardsituationen."

Wäre die SGD vergangene Spielzeit auch nur etwas gefährlicher über Freistöße und Eckbälle gewesen, würde sie wohl doch in der 2. Bundesliga spielen. Andere Drittligisten machten vor, wie spielentscheidend der ruhende Ball sein kann.