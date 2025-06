Fischer ein Problem für Dynamo? Jetzt spricht der Geschäftsführer selbst!

David Fischer (40) allein auf weiter Flur? Dynamos Geschäftsführer Kommunikation verneint und spricht von viel Unterstützung sowie Zuspruch! © imago/Dennis Hetzschold

TAG24: Herr Fischer, wie gehen Sie mit den Anschuldigungen der vergangenen Tage um?

Fischer: Ich war auf jeden Fall erst einmal überrascht. Das hat schon ein gewisses Echo mit sich gebracht. Ich habe aber jede Menge Zuspruch und positive Rückmeldungen bekommen.

Natürlich macht es was mit einem und man hinterfragt sich. Man schläft nicht unbedingt besser, weil man auch die letzten zwei Jahre Revue passieren lässt. Niemand agiert ohne Fehl und Tadel, aber es macht schon nachdenklich, weil ich möchte, dass alle – Mitarbeiter, Sponsoren, Kollegen - ein positives Gefühl haben. Ich brauche aber auch keine PR für mich, ich will nur an meiner Arbeit gemessen werden. Und da glaube ich schon, dass wir alle gemeinsam in den zurückliegenden zwei bis drei Jahren eine gute Entwicklung hingelegt haben.

TAG24: Wird bei Dynamo zu oft zu vieles negativ gesehen?

Fischer: Wir haben schon viel über die Bühne gebracht. Wenn man sich acht, neun strategische Ziele setzt, wovon wir 75 bis 80 Prozent in zwei Jahren umgesetzt haben, und das als Drittligist, dann kann man schon stolz drauf sein. Das kommt manchmal viel zu kurz, was wir alle gemeinsam in den vergangenen Jahren aufgebaut haben. Da hat jeder seinen Anteil dran.

Wir lassen uns zu sehr leiten von Dingen, die noch nicht umgesetzt sind. Für uns geht es gerade darum zu gewährleisten, dass wir dauerhaft in der 2. Bundesliga bleiben.