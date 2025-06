Ein Leben ohne Fußball? So bereitet Dynamo seinen Nachwuchs darauf vor

Marco Hartmann (37) ist wichtig, dass der Dynamo-Nachwuchs nicht nur fußballerisch ausgebildet wird. © Lutz Hentschel

Sie werden von Dynamo nicht nur fußballerisch ausgebildet, sondern auch aufs Leben vorbereitet, eins möglicherweise ohne den Beruf Fußballer. Das ist der Anspruch im NLZ.

"Wir geben ihnen das mit, ohne ihre Träume zu zerstören. Da muss man vorsichtig sein, denn ein 15-Jähriger darf von Bundesliga und Champions League träumen. Da muss nicht der alte, graue Mann sagen, das wird nichts. Wir brauchen das Träumen, damit die Jungs an ihr Limit kommen und alles dafür tun", sagt NLZ-Chef Marco Hartmann (37) kluge Worte.

Dazu gehören die Schule, später Studium oder Ausbildung. "Schule ist hier in Dresden ein ganz großes Thema", sagt Hartmann: "Wir bekommen Spieler nur, wenn auch das Thema Schule funktioniert. Das ist in Sachsen nicht einfach. Da gehen Spieler auch schon mal woanders hin, weil sie dort an Schulen genommen werden, wo es bei uns nicht reicht", erklärt er.

"Das zeichnet uns aber aus. Wir sollten eher stolz darauf sein, als Angst zu haben, dass ein Transfer mal nicht klappt."