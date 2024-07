Sapina nach Dynamo-Pleite beim CFC: "Sollten weiter sein!"

"Wir müssen in der vierten Vorbereitungswoche vieles besser machen, die Abläufe müssen einfach besser passen", ärgerte sich der Mittelfeldspieler. "Es ist gerade intensiv, viele Abläufe und anstrengende Trainingswochen, so können wir aber nicht zufrieden sein."

Christoph Daferner (26, 2.v.l.) traf nach der Pause nur den Pfosten.

Chemnitz-Keeper Daniel Adamczyk (22) und der Pfosten verhinderten Dynamos Führung in einem bis dato recht müden Kick.

"Die müssen alle rein. In Summe sind es Chancen genug, um mit zwei oder drei Toren zu führen", befand Coach Thomas Stamm (41), der das Dresdner Spiel bis zum Rückstand nach eigener Aussage "gut" fand.

"Wir hatten einige Chancen und nichts zugelassen. Die eine Aktion, die gefühlt jeder Gegner hat, müssen wir besser verteidigen."



Sapina war dagegen alles andere als einverstanden: "Wir sollten den Anspruch haben, die Kontrolle zu haben und das Spiel zu gewinnen. Auch die Abläufe, die wir täglich trainieren, sollten passen."

Haben sie aber viel zu selten. Da machte es auch keinen Unterschied, dass das Spiel für den CFC bereits die Generalprobe vor dem Ligastart in einer Woche war. "Eine Woche weniger hin oder her. Wenn wir in der ersten Woche wären, dann sage ich 'okay'. Aber in der vierten sollte ein gewaltiger Unterschied zu sehen sein", ärgerte sich Sapina.

Am Ende stellte aber auch der 29-Jährige klar: "Wir können nicht 100-prozentig zufrieden sein, sollten die Niederlage aber auch nicht zu hoch hängen."