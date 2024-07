Darum verzichtet Dynamo auf Teambuilding-Maßnahmen

Heilbad Heiligenstadt - Am Donnerstagnachmittag durften Dynamo Dresdens Profis erstmals durchschnaufen. Nach einer intensiven Einheit am Morgen gab Coach Thomas Stamm (41) seinen Jungs dann frei.

Thomas Stamm (41, M.) will eine Einheit auch ohne Events formen. © Lutz Hentschel

Sie durften selbst wählen, wie sie ihre Freizeit verbringen. Denn Dynamos Coach verzichtet diese Tage auf Klettern, Rafting & Co.



"Viele Teamevents sind das eine. Wichtiger ist, was machen die Jungs zwischen den Einheiten. Da wächst was zusammen. Man muss für das zwischenmenschliche Kennenlernen nicht unbedingt Raften oder in den Kletterpark gehen, und sich gegenseitig zu schützen", so der 41-Jährige.

"Für das Kennenlernen sind die Rahmenbedingungen hier perfekt, weil wir einen Bereich für uns haben. Wir können uns aber auch so bewegen, dass wenn jemand Ruhe braucht, hat er die. Auf der anderen Seite kann man sich in unterschiedlichen Bereichen auch immer wieder austauschen."