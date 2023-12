Anfang oder Ende? Dynamo ist im Spitzenspiel gefordert

Verl - Wortspiele sind ja immer so eine Sache. Dynamo Dresdens Coach Markus Anfang (49) musste sich da im Laufe seines Lebens sicherlich schon so einige anhören - wie wohl auch sein Gegenüber am heutigen Sonntag, Alexander Ende (44).

Alexander Ende (44, l.) und Markus Anfang (49, r.) sind in Sachen Wortspiele mit ihren Namen Leidensgenossen. © Montage: Picture Point/Sven Sonntag und Lutz Hentschel

"Fantastisch, dass da ein Anfang und ein Ende dabei sind. Es gibt da so viele Sprichwörter. Ich stehe grundsätzlich für den Anfang, ist doch auch nicht verkehrt", nimmt es Dynamos Coach mit Humor.

Allzu viele Berührungspunkte hatten die beiden Trainer noch nicht.

"Wir haben in der Jugend schon gegeneinander gespielt. Er war Trainer in der 'U17' bei Borussia Mönchengladbach, ich in Leverkusen. Als Spieler habe ich auch schon gegen ihn gespielt", so Anfang.



Letztlich maximal eine Randnotiz - eben wie es auch diese Wortspiele sind - wenn ab 13.30 Uhr der Ball in der Sportclub Arena in Verl rollt.

Für Dynamo geht es nach zwei Niederlagen hintereinander gegen den nächsten Top-Klub der 3. Liga um drei Punkte.