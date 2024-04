Die nächste Schmach! Dynamo kann freien Fall gegen Saarbrücken nicht stoppen

Dresden - Das Horrorjahr 2024 hält an! Nur ein Drittligist hat in diesem Jahr weniger Punkte gesammelt als Dynamo Dresden . Das bleibt auch nach dem 32. Spieltag so, denn da sorgte Pokalschreck 1. FC Saarbrücken mit dem 1:3 (0:1) für den nächsten herben Dämpfer im Aufstiegskampf.

Tim Civeja (30.) machte in den ersten 45 Minuten aus 18 Metern den Unterschied - weil er einfach mal abzog. Bei der SGD lief viel über die Außen, die beiden Stürmer wurden gesucht. Vermutet man, denn nur wenigen Flanken kamen auch zielgerichtet.

Defensiv setzte der 49-Jährige mit Claudio Kammerknecht, Paul Will und Jakob Lewald auf eine Dreierkette. Offensiv sollten es mit Robin Meißner und Stefan Kutschke gleich zwei Angreifer richten.

FCS-Angreifer Simon Stehle (2.v.l.) schnürte am Sonntag einen Doppelpack gegen die SGD. © Lutz Hentschel

Trotzdem war das Anfang-Team nur wenige Minuten nach dem Rückschlag mehrfach dran am schnellen Ausgleichstor. Ahmet Arslan (32.) verzog aus elf Metern aber drüber, Tom Zimmerschied aus neun Metern mit links in Richtung Eckfahne und Kutschke am kurzen Pfosten knapp daneben.

Wer nach der Pause auf Besserung hoffte, der wurde ziemlich schnell enttäuscht. Schlechte Ballannahmen, Pässe und nur wenig Inspiration im Spiel nach vorn gab's dagegen reichlich.

Und den nächsten dicken Bock, der wieder einmal zu einem Gegentor führte: Paul Will (51.) spielte den Ball uninspiriert in Richtung Kevin Broll so dermaßen lasch, dass sich Simon Stehle die Kugel locker erlaufen und dann eiskalt über Dynamos Keeper lupfen durfte - 0:2.

Und, weil es so gut ins Bild passte, rutschte der Vizekapitän nur neun Minuten später an der Strafraumkante aus und ebnete erneut Stehle auch noch das das 0:3 - obwohl Broll zuvor noch stark parierte.

Der Anschlusstreffer vom eingewechselten Manuel Schäffler (68.) per Kopf war nur ein kurzer Hoffnungsschimmer. Denn so verabschiedet sich die SGD endgültig aus dem Aufstiegsrennen!