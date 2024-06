Lotst Stamm ein paar Freiburger zu Dynamo?

Dresden - 15 Profis und noch ein paar weitere Talente haben Dynamo Dresden bereits verlassen, sechs Neuzugänge und drei Rückkehrer stehen dem aktuell gegenüber. Wenn es am morgigen Sonntag (15 Uhr) aber in der Trainingsakademie wieder losgeht, sind noch nicht alle Baustellen geschlossen.

Am Sonntag bittet Thomas Stamm (41) in Dynamos Trainingsakademie zur ersten Einheit. Die ein oder andere Position muss er aber noch besetzen. © Lutz Hentschel

"Da ist die ein oder andere Position, wo wir noch was machen wollen. In der Summe sind wir aber nicht zu wenig Spieler. Am Sonntag wird eine gute Trainingseinheit möglich sein", erklärt Coach Thomas Stamm (41).



Dass vor oder gerade noch rechtzeitig zum Trainingsauftakt noch einer in der Landeshauptstadt aufschlägt, ist eher unwahrscheinlich, wie auch Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (48) klarstellt:

"Unabhängig vom Trainingsauftakt am Sonntag wollen wir nichts überstürzen. Wir wollen gute Entscheidungen treffen, die uns ein gutes Gefühl geben. Wenn die ein paar Tage länger dauern, dann ist das so. Wir sind natürlich dran, diverse Positionen noch zu besetzen."

Laut Stamm wird es "in den nächsten Wochen eine Tendenz geben", wo man sich noch verstärken will. Bedarf besteht aber definitiv noch im Defensiv-Bereich. Einen Linksverteidiger braucht es auf alle Fälle noch. Auch auf den offensiven Außenbahnen sowie im Sturmzentrum muss noch nachgelegt werden.

Vielleicht kann Dynamos neuer Coach auch den ein oder anderen vielversprechenden Spieler aus dem Breisgau zu Dynamo lotsen.