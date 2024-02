Dynamos Hauptmann siegt auch im Bruder-Duell: "Gute Gene weitergegeben"

Niklas Hauptmann (27, l.) musste seinen Bruder Marius (24) am Samstag trösten. © Lutz Hentschel

"Der eine ist Linksfuß, unglaublich filigran und ein großartiger Fußballer. Bei uns hat Marius ein sehr gutes Spiel gemacht - ein Spieler mit unglaublichem Tempo und ein Rechtsfuß. Beide zusammen als ein Spieler, der wäre vielleicht Nationalspieler geworden. Beides tolle Jungs", erklärte Lübeck-Coach Florian Schnorrenberg (46).

Gegenüber Markus Anfang (49) konnte sich da "nur anschließen. Vater Hauptmann hat da einiges zu beigetragen und viel mitgegeben. Er hat gute Jungs und gute Gene weitergegeben."

Dynamos Coach hatte beim Schwärmen auch ein Grinsen im Gesicht, denn Niklas sorgte mit seinen zwei Toren und einer Vorlage mit dafür, dass die SGD sich den Frust der vergangenen Wochen von der Seele ballerte.

"Ob das zwei Tore von mir waren, weiß ich nicht", gab dagegen Dresdens "Haupe" zu. "Tor Nummer eins war meins, ohne dass ich was dafür konnte. 'Parki' schießt den gut in die Mitte, ich bekomme ihn ins Gesicht und musste mich erstmal schütteln. Dann war es laut, also dachte ich, der ist drin."