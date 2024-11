Dynamo präsentiert hervorragende Zahlen auf MV, plant aber mit einem Minus

Über 600 Mitglieder versammelten sich am Samstag zur Dynamo-MV. © Thomas Nahrendorf

Wie Finanz-Geschäftsführer Stephan Zimmermann (37) in seinem Bericht erklärte, lag der Umsatz von Dynamo Dresden in der Spielzeit 2023/2024 doppelt so hoch wie im Schnitt der Drittligisten.

Bei den Werbeerlösen (9,9 Millionen Euro) sogar über dem Schnitt der 2. Bundesliga. Der Profikader war der zweitteuerste der 3. Liga. Was er aber nicht verschwieg: Die Aufsteiger der vergangenen Saison, Münster und Ulm, gaben in etwa drei Millionen Euro weniger für Spieler und Trainer aus als Dynamo.

Gleichzeitig hob Zimmermann den Finger, als es um die Zukunft ging. Der Verein plant die laufende Saison mit einem Minus von 2,6 Millionen Euro - im schlechtesten Fall.

Der tritt unter anderem ein, wenn die Stadt Dresden den Zuschuss zur Stadionmiete nicht zahlen wird. Eingeschlossen sind weitere Corona-Hilfen in Höhe von 800.000 Euro, die vom Bundesverwaltungsamt überwiesen wurden.

"Das war definitiv die letzte Summe in diesem Bereich. Bei einem Minus von 2,6 Millionen Euro würde unser Eigenkapital von 11,5 auf 8,9 Millionen zurückgehen", so der 37-Jährige, der immer noch von einer komfortablen Situation sprach.