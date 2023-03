SGD setzt wieder auf ordentlich Lokalkolorit! Ralf Becker: "Froh, dass wir so eine Quote haben"

Dennis Borkowski (21), Stefan Kutschke (34) und Max Kulke (22, v.l.) wurden allesamt in Sachsen geboren. © Lutz Hentschel

Denn bei Dynamo haben im aktuellen Profi-Kader gleich sieben Akteure Spielzeit bekommen, die im Bundesland geboren und aufgewachsen sind oder aus der Jugendabteilung der SGD stammen.

Max Kulke (22, Görlitz), Paul Lehmann (18, Dresden), Jonas Oehmichen (18, Dresden), Stefan Kutschke (34, Dresden) und Dennis Borkowski (21, Riesa) sind jeweils im Freistaat zur Welt gekommen, Kevin Ehlers (22, München) und Niklas Hauptmann (26, Köln) stammen aus der eigenen Jugend.



"Für uns als Verein ist das eine tolle Sache und auch schön, dass es wahrgenommen wird. Wir versuchen aber jedes Jahr diesen Weg zu gehen, um zum einen Identifikationsfiguren aufzubauen und in den Kader zu integrieren und zum anderen die Entwicklung von Spielern aus der eigenen Jugend voranzutreiben. Wir haben da grundsätzlich schon immer drauf geschaut, ohne eine genaue Anzahl vorzugeben", erklärt Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker (52) gegenüber TAG24.

Logisch, dass diese Spieler in der Regel ein anderes Verhältnis zum Verein haben, als Akteure, die von außen kommen. Becker: "Dass diese Spieler das dann auch transportieren, ist wichtig für uns. Wir brauchen beides, sind aber froh, dass wir so eine gute Quote haben."