Dynamo Dresden: So sieht das neue Heimtrikot der SGD aus!

Dresden - Neuer Look für die Profis der SGD! Dynamo hat am heutigen Donnerstagmorgen um Punkt 9.53 Uhr das Heimtrikot für die kommende Spielzeit präsentiert - erstmals mit Ausrüster Jako.

Läuft künftig im neuen Trikot der SGD auf: Dynamos Claudio Kammerknecht (24, r.) © Picture Point / Gabor Krieg

Das neue Jersey kommt nach dem Ausrüsterwechsel von Umbro zu Jako wenig überraschend in den Vereinsfarben Schwarz und Gelb daher - diesmal allerdings mit schwarzen Ärmeln.

Für die Bekanntgabe haben sich die Profis ins Grüne Gewölbe begeben, dort wurde verraten, wie das Heimtrikot aussehen wird.

Wie in einem am Donnerstag veröffentlichten Clip zu sehen ist, gehen Claudio Kammerknecht (24), Niklas Hauptmann (27) und Tom Zimmerschied (25) zunächst am Porträt von August dem Starken vorbei, ehe sie selbst in die Arbeitskleidung schlüpfen.

Der ehemalige sächsische Kurfürst ist nicht zufällig im Video zu sehen, ist der einstige Herrscher doch in einer "Ton-in-Ton-Darstellung" auf der Vorderseite abgebildet. Zudem wurden die Ärmel mit einer edlen Prägung "aus dem Dresdner Fürstenzug verziert", teilte der Drittligist mit.

"Es vereint die historische Bedeutung der Barockstadt Dresden mit den Werten unserer Sportgemeinschaft und ist ein echtes Bekenntnis zur Heimat", erklärte der Verein: "Dieses Trikot ist mehr als nur ein Kleidungsstück – es ist ein stolzes Symbol für unsere Stadt und unseren Verein."