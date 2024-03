Nach geplatzter Becker-Bombe: Wie geht es ohne den Dynamo-Sportchef weiter?

Dresden - "Wir suchen einen Trainer, Co-Trainer und Mannschaftsbetreuer ..." begann eine Nachricht, die Dynamo Dresden am gestrigen Dienstag über seine Social-Media-Kanäle teilte. Allerdings für die Frauenmannschaft ab der Saison 2024/25, wie der Verein dann auch direkt anfügte.

Das ist zum einen schwer vorstellbar, zum anderen sollte man dies einem Profi, der stets gewinnen will, auch nicht unterstellen.

Das passiert sicherlich trotzdem hinter den Kulissen, denn Anfang sitzt alles andere als fest im Sattel. Sportgeschäftsführer Ralf Becker (53) wurde am gestrigen Dienstag dagegen von diesem gestoßen - um im Bild zu bleiben.

Nur ganz kurz horchte man auf, denn eine Pressemitteilung zur Entlassung von Markus Anfang (49) gab es am Dienstag nicht. Auch würde der Verein nicht über Instagram, X und Co. einen neuen Coach für den Endspurt im Aufstiegskampf der 3. Liga suchen.

Sportgeschäftsführer Ralf Becker (53, l.) muss gehen, Geschäftsführer Finanzen Stephan Zimmermann (36) soll jetzt seinen kurzfristigen Nachfolger David Fischer (39, nicht im Bild) unterstützen. © Lutz Hentschel

Wichtige Gespräche stehen an, sowohl bei Vertragsverlängerungen als auch bei möglichen Neuverpflichtungen. Ein sauberer Cut nach der Saison wäre wohl die bessere Alternative gewesen.

Mit einem verpassten Aufstieg im übrigen auch ohne jegliche Kosten, denn dann wäre der Vertrag ausgelaufen. So muss eine Ablöse gezahlt werden. Auch stellt sich die Frage, was mit Beckers vertraglich garantierter Vertragsverlängerung im Aufstiegsfall passiert.

Im Extremfall muss der 53-Jährige, der im Sommer 2020 den Posten des Sportgeschäftsführers bei der SGD von Ralf Minge (63) übernahm, ohne passende Lösung noch eine weitere Saison bezahlt werden.

Beckers Aufgaben sollen vorübergehend durch den Geschäftsführer Kommunikation David Fischer (39) übernommen werden. Er soll von Berater Ulf Kirsten (58) und dem Geschäftsführer Finanzen Stephan Zimmermann (36) unterstützt werden.

"Unser Verein bleibt im Tagesgeschäft vollständig handlungsfähig", erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Heinig (66). Ob dem im Betätigungsfeld vom nun ehemaligen Sportchef tatsächlich so ist, bleibt fraglich.

Über eine Neubesetzung der Stelle will man sich im Aufsichtsrat in den nächsten Tagen beraten. Es ist aber ohnehin davon auszugehen, dass bereits an einem Plan B für die neue Saison gearbeitet wurde - für den Aufstiegs- oder den Drittliga-Fall.