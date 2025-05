Darf Mesenhöler endlich ran? Dynamo-Coach Stamm hat beim Saisonfinale die Qual der Wahl

Dresden - Elf können beginnen, 20 insgesamt im Kader stehen, fünf eingewechselt werden: Für welche Aufstellung entscheidet sich Thomas Stamm (42) am letzten Spieltag? "Ich würde gern jeden spielen lassen, auch um Dankeschön zu sagen. Das geht aber leider nicht", sagt der Dynamo-Trainer .

Mesenhöler absolvierte nur ein Pflichtspiel in dieser Saison - es war das 1:3 n.V. im Sachsenpokal beim Chemnitzer FC .

Lars Bünning (27) wird nach seiner Sperre in Mannheim sicher wieder in die erste Elf rutschen. Möglich ist auch, dass Daniel Mesenhöler (29) sein Geschenk erhält und im letzten Spiel ran darf. Das machen aus Dankbarkeit einige Vereine.

"Es gibt dafür schlechtere Orte als Dresden mit einem ausverkauften Stadion", so Stamm.

"Es wird aber keine fünf oder sechs Wechsel in der Startelf geben", so Stamm. Zum einen will er die letzte Partie gewinnen, um noch Meister werden zu können. Zum anderen, auch wenn Haching längst abgestiegen ist, steht da noch ein Gegner, der sich ordentlich aus der Liga verabschieden will.

Thomas Stamm (42) hat im Saisonfinale die Qual der Wahl. © Lutz Hentschel

Ob Stamm so handelt und wer noch von Beginn an ran darf, am Samstag gegen 12.30 Uhr wird man es wissen.

"Es hätten ganz viele Jungs verdient", so der Schweizer. Jetzt auszuwählen, ist noch einmal deutlich komplizierter als in der Vorrunde, weil der Kader nun größer ist. "Das zu moderieren war schwierig in der Rückrunde", gibt Stamm zu.

"Viele Jungs waren nicht zufrieden, das kann ich verstehen. Es hätte seine maximale Berechtigung, alle Jungs laufen zu lassen. Am Ende muss ich es entscheiden. Das tut mir leid für die Jungs, vor allem für die, die gehen werden. Ich kann nicht alle berücksichtigen", bedauert der Trainer.

Für ihn habe alle ihren Teil zum Aufstieg beigetragen, ob Stammspieler, Reservist oder ständiger Tribünengast, der keine Sekunde gespielt hat. Sie haben das Trainingsniveau hochgehoben und dafür spricht Stamm seinen Dank aus.

"Es war über Wochen und Monate außergewöhnlich. Ein Riesenlob an die Jungs. Die Truppe steht vom Charakter her außergewöhnlich da. Und das ganze Drumherum auch. Da kann ich nur Danke sagen, das macht verdammt viel Spaß."