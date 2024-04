Das Maß ist voll! Dynamo schmeißt Markus Anfang sofort raus

Nach knapp zwei Jahren bei Dynamo muss Markus Anfang (49) seinen Hut nehmen. © Lutz Hentschel

Das Trio wird also die Vorbereitungen auf das so wichtige Halbfinale im Landespokal am Mittwoch in Zwickau übernehmen - und auch für das wohl vorentscheidende Spiel kommenden Samstag in Regensburg.

Nach nicht ganz 22 Monaten im Amt musste Anfang seinen Hut nehmen: "Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass sich die Qualität der Mannschaft im Saisonverlauf zunehmend seltener gezeigt hat und die gewünschten Ergebnisse ausgeblieben sind."

"Aufgrund dessen haben wir uns jetzt für diesen Schritt entschieden, um in den letzten Spielen einen Impuls zu setzen", begründet David Fischer (39), Geschäftsführer Kommunikation, die Entscheidung, die nach dem Auftritt gegen Köln überfällig war.

Neben dem Dank für die geleistete Arbeit von Anfang und Junge erwähnt er noch, dass "die Entscheidung uns alles andere als leichtgefallen ist. Wir haben uns bei der Verpflichtung von Markus Anfang auf ein gemeinsames Ziel festgelegt, welches wir weiterhin fest im Auge haben".

Fakt ist: Zwölf Punkte aus 14 Spielen im Kalenderjahr 2024, acht Niederlagen, und nur drei Siege. Das ist die Bilanz eines Absteigers.