Karneval bei Dynamo? Viktoria soll kein Stimmungs-Dämpfer werden!

Voller Fokus auf die Revanche. Im Hinspiel hatte Viktoria Köln den längeren Atem und setzte sich in einem hart umkämpften Duell durch. © picture point/Sven Sonntag

"Meine Kinder sind im Karneval sehr präsent, es sind alle in der Stadt unterwegs, und der Straßenkarneval wird eingeläutet. Das ist etwas ganz Besonderes für die Kölner und macht richtig Laune", schwärmt Anfang fast ein wenig wehmütig.

Am Donnerstag ging es richtig los, mit dem Rosenmontags-Umzug findet der Gaudi so langsam sein Ende, am Mittwoch beginnt die Fastenzeit.

Doch an feiern ist gerade noch nicht zu denken, auch wenn der Zufall es so will, dass mit Viktoria Köln am heutigen Samstag eine Mannschaft aus der Karnevals-Hochburg zu Gast im Rudolf-Harbig-Stadion ist.

Tabellenplatz-Zehn sagt es nicht unbedingt aus, doch das Team vom früheren Dynamo-Coach Olaf Janßen (56) ist wieder in Form. "Sie hatten jetzt ihren Befreiungsschlag und kommen mit großer individueller Stärke", erklärt Anfang.

Am Montag feierte die Viktoria gegen Rot-Weiss Essen den ersten Pflichtspiel-Sieg in 2023. Im Hinspiel im August gewannen die Kölner mit 2:1. "Es bringt nichts, über Vergangenes nachzudenken, du kannst nur das, was kommt, noch beeinflussen", so Anfang.