Dynamo Dresdens Generalprobe gegen FK Pardubice geglückt

Dresden - Dynamo schießt sich für Sandhausen warm – so gut, wie das bei drei Grad Celsius möglich ist. Bei der Generalprobe gegen FK Pardubice gab’s am heutigen Sonntag zumindest schon mal drei Tore – 3:0 (2:0) hieß es vor knapp 350 Zuschauern in der Trainingsakademie.