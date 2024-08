Dynamos Boeder brennt auf den Saisonstart: "Die Spiele um Punkte sind die geilsten"

Dresden - In den letzten fünf Spielzeiten bestritt Lukas Boeder (27) 153 Drittliga-Partien für Duisburg, Halle und Saarbrücken. Er kennt die Liga also bestens. Am heutigen Sonntag gibt er sein Debüt für Dynamo Dresden in Köln, es soll ein erfolgreiches werden.

Aljaz Casar (23, v.l.), Lukas Boeder und Claudio Kammerknecht (25) bildeten in allen Testspielen die Dreierkette. © Lutz Hentschel

Ob Köln ein guter Auftaktgegner ist, das wird sich in den 90 Minuten am Sportpark Höhenberg zeigen. Die Mannschaft wurde im Sommer ordentlich durcheinander gewirbelt.

Mit Lucas Marseiller (27) ging zum Beispiel der beste Kölner Scorer der Vorsaison in die 2. Bundesliga nach Darmstadt. Eingespielt dürfte die Truppe von Trainer Olaf Janßen (57) noch nicht sein, obwohl sie gute Vorbereitungsspiele - zum Beispiel 1:1 gegen Elversberg - zeigte.

"In der Liga ist es relativ egal, gegen wen du anfängst. Es ist Latte, man kann in Köln gewinnen, man kann in Köln verlieren. Wir müssen auf uns selbst achten und auf 100 Prozent kommen", sagt Boeder.

Er selbst wird in der Dreierkette zum Einsatz kommen, spielt dort neben Aljaz Casar (23) und Claudio Kammerknecht (25) - und das im Grunde in dieser Formation in jedem Testspiel.

"Die Abläufe sind gut, wenn man häufiger zusammenspielt. Das ist aber bei uns allen so. Es braucht aber nicht nur in der Dreierkette ein gutes Gefühl, ich brauche es auch zum Achter. Es ist gut, wenn man von Anfang an in dieser Formation spielt."

Und dass es bereits gut klappt, das soll sich schon am heutigen Sonntag zeigen.