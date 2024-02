Dynamo-Antreiber Will will's wissen: "Das Spiel des Jahres!"

Der Stürmer weiß aus eigener Erfahrung ganz genau, worauf es ankommen wird: "Wille, Mentalität und dazu noch die spielerische Komponente. Aber du musst erst mal in Aue bestehen. Das ist nicht so einfach."

Stefan Kutschke (35, l.) hat schon mehrere Sachsenderby auf dem Buckel - in der Vorsaison musste Schiri Tobias Welz (46, M.) zwischen ihn und Aues Korbinian Burger (28) gehen. © Lutz Hentschel

Es sind die Grundtugenden, die es aber in der 3. Liga ohnehin jedes Wochenende braucht. "Aber du darfst nicht deinen Kopf verlieren. Es ist ja auch immer ein schmaler Grat, wo die Emotionen hingehen. Also zu nichts hinreißen lassen, darauf wird es ankommen", warnt Kutschke.

"Zweikämpfe sind der Kernpunkt, das ist auch das, was der Trainer uns immer mitgibt. Erst einmal die Zweikämpfe gewinnen, so kommst du ins Spiel rein."

Gekämpft soll aber nur auf dem Platz werden. Zu großspurigen Ansagen lässt sich der Routinier im Vorfeld nicht hinreißen. Volle Konzentration auf den Aufstiegskampf!

Wer am Ende mit in die 2. Bundesliga geht - gar etwa der sächsische Rivale, der den Anschluss an die Aufstiegsränge herstellen will - ist Kutschke egal: "Ich wünsche mir, dass der Verein Dynamo Dresden aufsteigt. Wenn wir es schaffen, und wer nach uns kommt - Glückwunsch!"