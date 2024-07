Durchbruch für Dynamos Youngster? "Kein Welpenstatus!"

Dynamos Youngster Paul Lehmann (20, l.), Jonas Oehmichen (20, M.) und Tony Menzel (19) schieben gern ein paar Extra-Einheiten. © Lutz Hentschel

"Schadet ja nicht!", scherzt Menzel über die zusätzlichen Schüsse quasi in der Trainings-Nachspielzeit.

"Training ist intensiv genug, aber danach ist das noch ein kleines Cool Down. Es kommt immer darauf an, was wir trainieren. Wenn wir eine sehr intensive Einheit haben, ist es schwierig, danach individuell noch was zu machen."



Der 19-Jährige hatte unter den dreien allem Anschein nach in der Vorbereitung die Nase ein klein wenig vorn.

Zumindest durfte sich der Mittelfeldspieler in der besser besetzten Elf im Testspiel gegen Viktoria Berlin beweisen. Oehmichen und Lehmann mussten einen Tag später in Freital ran.

Am vergangenen Samstag in Chemnitz reichte es bei allen drei nur für knapp 30 Minuten. Scheint so, als müssten sich die drei Eigengewächse erneut gedulden.