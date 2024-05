Dynamo-Fans hängen Zaunfahne über Fluchttor: Mega-Unterbrechung in Unterhaching

"Bei den Löwen war es so, dass es dann weggekommen ist, die waren dann vernünftig. Es hat lange gedauert, aber dass ein Spiel dann unterbrochen wird, die Mannschaften in die Kabine gehen, habe ich jetzt auch so noch nicht erlebt. Ich würde an die Vernunft der Dynamo-Fans appellieren, bei unseren Ehrungen haben sie auch schon gepfiffen. Es muss ja jeder selber wissen, wie er sich verhält", ärgerte sich Hachings Präsident Manfred Schwabl bei MagentaSport. Nach insgesamt 13 Minuten Unterbrechung ging es dann weiter.

Aktuell steht es 2:1 für die SGD. Nach Hauptmann traf Kutschke in der 34. Minute. Jedoch zerplatzte der Traum vom Aufstieg in die 2. Bundesliga in der 78. Minute endgültig. Denn da stand fest, dass Regensburg in Köln einen Punkt holt und damit uneinholbar mit 63 Zählern auf Platz drei steht.

Bitter für die SGD, die im Laufe der Saison einen zwischenzeitlichen 18-Punkte-Vorsprung verspielte. In der 83. Minute in Unterhaching kam der Gastgeber durch Keller noch zum 1:2-Anschluss. AM Ende blieb es bei dem Ergebnis.

Erstmeldung um 14.39 Uhr, aktualisiert um 16.20 Uhr.