Dynamo feiert Schützenfest: Emotionale Geste für erkrankten Bünning
Bautzen - Vierfache Premiere und eine feine Geste in Richtung Lars Bünning: Der 14:0-Testpielsieg bei Oberligist Budissa Bautzen war für Dynamo Dresden der Auftakt der Vorbereitungsspiele. Zum ersten Mal überhaupt stand Winter-Neuzugang Elias Bethke zwischen den Pfosten. Das erste Tor der Saison schoss Aaron Riedel - bei seinem Profi-Debüt.
Und dann gab es noch eine überragende Aktion für den schwer erkrankten Lars Bünning, der sich nach seiner Hirnblutung in einer Hamburger Rehaklinik befindet. Ein Foto von ihm und darunter die Botschaft "Gemeinsam kämpfen!" trug jeder Spieler auf dem rechten Arm - dort, wo sonst das Zweitliga-Logo prangt.
Eine tolle Botschaft, die in Hamburg ankommen wird. Bünning ist nicht vergessen. Seine Jungs kämpfen für ihn mit und beweisen das, was sie in der Rückrunde ausmachte: bedingungslosen Zusammenhalt.
Freud und Leid liegen meist eng beisammen. Aaron Riedel zum Beispiel durfte Glückwünsche entgegennehmen. Der Junge von der "U21", so richtig bekannt dürfte er keinem gewesen sein.
Er spielte von Beginn an und ließ sich nach vier Minuten nicht lange bitten. Er traf aus kurzer Distanz zum 1:0. Wird dem jungen Mann, der auch sonst im defensiven Mittelfeld sehr ordentlich unterwegs war, gutgetan haben - und das an seinem 20. Geburtstag! Vielleicht sollte man sich den Namen des gebürtigen Vogtländers merken.
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Dynamo Dresden im ersten Testspiel gegen Budissa Bautzen in Torlaune
Das 2:0 (24.) legte Alexander Rossipal nach, schmerzhaft allerdings. Er schob den Ball nach einer Ecke ein, prallte dabei heftig gegen den Pfosten, konnte aber weitermachen. Die weiteren vier Tore bis zur Pause erzielten vor 3500 Fans Jakob Lemmer (26.), Christoph Daferner (34./43.) und nochmal Riedel (45.).
Zur Pause wechselte Thomas Stamm durch. Neuzugang Kaan Inanoglu durfte gleich jubeln, erzielte das 7:0 (49.). Weiter trafen Friedrich Müller (56.), Vincent Vermeij (59./63./73.), Jonas Sterner (65.) und erneut Inanoglu (84./89.).
Am Samstag geht es 13.30 Uhr weiter. Dynamo ist beim LSV Neustadt/Spree zu Gast.
Titelfoto: Fotomontage (2): Dennis Hetzschold